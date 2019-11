Villiintynyt toripysäköinti laitetaan aisoihin

Torille pysäköinti loppuu Suonenjoella tulevalla viikolla. Tori ei ole pysäköintialuetta, mutta pysäköityjä autoja on usein rivissä ja jopa pysäköintikieltokyltin vieressä.

Torilla on ollut myös vaaratilanteita, kun huonojalkaiset kävelijät liikkuvat samalla alueella kuin ilman selkeitä ajoreittejä ajelevat autot.

Torille ajo estetään todennäköisesti isoilla kivillä.

– Toki torille järjestetään joku avattava kulkuväylä. Se voi olla portti tai riimu. Huoltoajon, kuten torikauppiaiden on päästävä kulkemaan torille, kertoo tekninen johtaja Kimmo Hälinen.

Kiertoraudan talon päädyssä (ennen Kodin-Fiilis) on oikeita pysäköintipaikkoja, ja ne ovat jatkossakin käytettävissä.

– Ne ovat ensisijaisesti liikuntarajoitteisille apteekin asiakkaille ja pysäköinti on lyhytaikaista.

Kaupungin toimistoissa asioiville pysäköintipaikkoja on muun muassa entisen kaupungintalon puoleisessa päädyssä. Kyseisellä lohkolla on henkilökunnan parkkipaikkojen lisäksi vieraspaikkoja.

Sisäänkäyntiä lähimmät parkkipaikat merkitään invapaikoiksi.

Edit: Tarkennettu Kiertoraudan taloa.