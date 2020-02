Viisikerroksinen vuokratalo matkakeskuksen viereen

Herralantien, Valkeisenkadun ja Olavi Leskisen kadun kulmaukseen on suunnitteilla uusi vuokratalo. Viisikerroksiseen taloon tulee 29 asuntoa, joista 15 on senioriasuntoja. Kaksioita on 23 ja kolmioita kuusi. Suurimmissa kolmioissakaan ei ole neliöitä kuin 44,5. Pienet neliöt takaavat sen, että vuokra saadaan pidettyä kohtuullisena.

Kohteeseen on mahdollista saada ARA:lta avustusta sillä perustella, että puolet asunnoista on varattu senioriasunnoiksi. ARA:n päätöstä odotellaan näinä aikoina. Jos ARA:n päätös on myönteinen, rakentaminen alkaa tänä keväänä ja asumaan pääsee kesällä 2021.

