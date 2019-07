Vesikatko kestää ainakin iltaan

Rautalammin keskustassa vesikatko jatkuu ainakin iltaan asti.

Vuotokohta on hankalassa paikassa, ja se on hidastanut korjaustöitä. Putkirikkokohdassa on myös sähkö- ja valokuitukaapeleita.

Väliaikainen vedenjakelupiste on edelleen Rautalammin kunnanviraston pihassa. Vettä voi hakea omiin astioihin.

Keskustan alueella ruoka- ja juomakäyttöön menevä vesi kehotetaan keittämään. Vedenkeittokehotus on voimassa ainakin ensi torstaihin 25. heinäkuuta asti. Kunta tiedottaa sen purkamisesta erikseen.

Vedentulo katkaistiin keskustasta torstai-iltana kello 22.