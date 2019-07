Vesikatko jatkuu iltapäivään, vedenjakelupiste auki

Rautalammin keskustaajamassa havaittiin ongelmia vedentulossa torstai-iltana. Ongelman syyksi paljastui vuoto runkovesiputkessa.

Vedentulo katkaistiin keskustassa torstai-iltana. Vesikatko kestää ainakin perjantai-iltapäivään saakka.

Väliaikainen vedenjakelupiste on avattu Rautalammin kunnanviraston pihaan. Vettä voi hakea omiin astioihin.

Palvelutaloihin väliaikaisen veden jakelu aloitettiin jo torstai-iltana.

Ruoka- ja juomakäyttöön menevä vesi kehotetaan keittämään. Keittokehotus on voimassa ainakin ensi torstaihin.

Pelkkä kiehauttaminen ei riitä: vettä tulee keittää 5–10 minuuttia. Keittämättömällä vedellä voidaan silti esimerkiksi pestä pyykkiä ja peseytyä, mikäli vesi on normaalin väristä ja tuoksuista.

Vuotokohta sijaitsee K-Market Rautalammin kohdalla ja vuotopaikan kohdalla käytössä on vain yksi ajokaista.

Vuotokohdan esiinkaivaminen aloitettiin torstai-iltana, mutta haastavan sijainnin vuoksi kaivaminen on ollut oletettua hitaampaa ja varsinaiset korjaustyöt päästään aloittamaan vasta perjantai-aamuna.