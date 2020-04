Vesannon kunnanjohtajan virkaan 17 hakijaa, 7 haastatellaan

Vesannon kunnanjohtajan virka on herättänyt suurta kiinnostusta.

Vesanto hakee uutta kunnanjohtajaa Sanna Kauvosaaren siirryttyä Kehitysyhtiö SavoGrown elinvoimapäälliköksi. Määräaikaan 10. huhtikuuta mennessä saapui yhteensä 17 hakemusta.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Esko Huttunen luonnehtii hakijamäärää myönteiseksi yllätykseksi.

– Pienuus on vahvuus ja haaste. Olemme iloisia, että pienen maaseutukunnan johtajan pesti herätti näin paljon kiinnostusta. Hakijoita oli ympäri Suomen ja monet heistä täyttivät asettamamme perusvaatimukset.

Kunnanjohtajan virkaa hakivat Iitin kunnan sivistystoimenjohtaja, HTM, TM Pia Harmokivi, DI Sari Hintikka-Varis Rautalammilta, apteekkari, proviisori Tapio Heilala Bekkjarvikista, puolustusvoimista turvallisuuspäällikkö, insinööri (yamk) Jussi Herranen Rautalammilta, VTM Jerkko Holmi Turusta, toimitusjohtaja, MMM, agr. Jarmo Hänninen Rautalammilta, toiminnanjohtaja, YTM Matti Kuittinen Tohmajärveltä, KTM Raimo Laaksonen Turusta, YTM Laura Lakso Helsingistä, Kaskisten kaupungin tekninen johtaja, insinööri (yamk) Jarmo Latikka, toimitusjohtaja, KTM Haili Li Keravalta, opettaja, FM, KTM Pasi Näsänen Viitasaarelta, yrittäjä, medianomi Marko Ollonqvist Torontosta, liiketoimintapäällikkö, DI Arto Puikkonen Tampereelta, Savukosken kunnan vs. kunnanjohtaja, HTM, eMBA Esko Rautiainen, myyntipäällikkö, BA Teemu Sipilä Kuopiosta ja päiväkodinjohtaja, KM Kirsi Tuononen Airakselasta.

Haastattelukutsun sai seitsemän hakijaa: Pia Harmokivi, Sari Hintikka-Varis, Jarmo Hänninen, Matti Kuittinen, Jarmo Latikka, Arto Puikkonen ja Esko Rautiainen.

Haastattelut järjestetään 21.–22. huhtikuuta ja kunnanjohtajan virka pyritään täyttämään mahdollisimman nopealla aikataululla sen jälkeen.