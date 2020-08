Vähävaraisille jaetaan kasvomaskeja

Kunnat varautuvat varmistamaan kasvomaskien saannin THL:n suositusten mukaisessa tarpeessa ja tilanteessa oleville kuntalaisille.

Lähtökohtaisesti kasvomaskien hankinta tulee hoitaa itse. Maan hallitus on kuitenkin linjannut, että vähävaraisiksi itsensä kokemien ihmisten on mahdollista saada maskit kunnan kustantamina.

Suonenjoella voi hakea neljä kangasmaskia per asiakas Suonenjoen kaupungin sosiaalitoimistosta. Kasvomaskeja on voinut hakea maanantaista lähtien.

Suonenjoen Perussuomalaiset tarjoaa ilmaiseksi kertakäyttömaskeja tarvitseville. Maskeja annetaan kuusi kappaletta. Jaossa on nyt yhteensä 300 kappaletta.

– Eli jos nyt tai alkuviikosta tarvitset maskeja jostain syystä, niin laita yksityisviesti minulle, niin sovitaan toimitustapa, Pia Pentikäinen kertoi Facebookissa perjantaina.

Vesannolla kasvomaskeja on saatavissa neuvolasta (Valokuja 2) arkisin kello 8–15.

Tervossa maskien jakelun huolehtii perusturvan toimialue, ja maskeja on saatavissa virastotalon tuulikaapista kello 9–14 erillisestä jakelulaatikosta.

Rautalammilla maskeja voi hakea kunnanviraston neuvonnasta.