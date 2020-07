Uuden kerrostalon rakentaminen on alkanut

Vuokrataloyhtiön uuden kerrostalon rakennustyöt ovat alkaneet osoitteessa Valkeisenkatu 17. Talo valmistuu elokuussa 2021.

Talosta tulee viisikerroksinen ja siinä on 29 huoneistoa.

Pienimmät kaksiot ovat 28,5 neliötä ja suurimmissa kolmioissa on 44,5 neliötä.

Kaikki asunnot on suunniteltu esteettömiksi ja niissä on 150 sentin pyörähdysympyrä sekä kylpyhuoneessa että keittiössä.

Huoneistokohtaisia saunoja ei tule, mutta ylimmässä kerroksessa on talosauna. Saunan yhteydessä on parvekkeellinen saunatupa jokinäkymin.

Rakentamisen aloitus viivästyi muutamalla viikolla suunnitellusta, koska Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n päätös kesti odotettua pidempään.

ARA hyväksyi kohteen rakennussuunnitelmat ja kustannukset kesäkuussa.

Kohteen rakentamiseen saadaan ARA:lta investointiavustusta ja lisäksi hankkeelle on myönnetty korkotukilainaa.

Urakkasopimukset allekirjoitettiin 23. kesäkuuta. Kohteen pääurakoitsija on Rakennustoimisto Kuoma Oy, LVI-urakoitsija Kuopion Putkiapu Oy ja sähköt taloon tekee Sisä-Savon Sähkö Oy. INMECO Oy on työmaalla rakennuttajakonsulttina, valvojana ja työturvallisuuskoordinaattorina.

Puolet asunnoista osoitetaan senioriasukkaille, mutta taloon voivat hakea asukkaaksi kaikki.

Asukasvalinnat alkavat keväällä 2021 ja kaikki tuolloin voimassa olevat vuokra-asuntohakemukset otetaan huomioon.