Uudella päätoimittajalla jalat juurevasti maassa

Tänään Paikallislehti Sisä-Savon vetovastuun ottaa Päivi Taskinen-Kekki.

Hän on 45-vuotias filosofian maisteri ja maatilan emäntä. Päivi on myös 4-vuotiaan pojan äiti. Hankasalmella sijaitsevalla kotitilalla on satapäinen karja, jossa on nelisenkymmentä lypsävää. Päivi toimii navetassa avustavana karjakkona viikonloppuisin ja lomilla.

– Lehmien lypsäminen ja hoitaminen on palkitsevaa ja terapeuttista sekä kroppaa vahvistavaa työtä. Se on mukavaa vastapainoa kirjoitustöille. Jalat pysyvät tukevan juurevasti maassa, kun elää ja tekee töitä maatilalla, sanoo Päivi.

Uusi päätoimittaja on alkujaan Kuopiosta, ja hän vietti elämästään lähes 20 vuotta Tampereella. Kaipuu Savoon oli kuitenkin koko ajan olemassa.

– Olen onnekas: muutin Tampereen keskustasta maajussin vaimoksi. Pääsin asumaan Tampereen ja Kuopion puoliväliin ja töihin Savoon.

Sisä-Savon toimittajana Päivi Taskinen-Kekki aloitti keväällä 2013.

Päivi vakuuttaa olevansa paikallislehti-ihminen henkeen ja vereen.

– Olen käytännössä tehnyt koko journalistisen työurani paikallislehdissä. Kesätoimittajana olin Kangasniemen Kunnallislehdessä ja toimittajana Kangasalan Sanomissa sekä Ylöjärven Uutisissa, hän luettelee.

Harrastuksista Päivi nostaa mieluisimmiksi matkailun, retkeilyn, hiihdon, avantouinnin ja melonnan.

Syntymäpäiväkseen hän ajoi Pohjois-Norjaan Jäämeren rantaan saunomaan ja uimaan.

Edellisvuonna hän vietti merkkipäiväänsä Itävallan Alpeilla patikointimaisemissa.

Etelä-Konneveden kansallispuisto on paikka, missä Päivi viihtyy.

– Kaikkien hyväjalkaisten kannattaa kiertää kolmen vuoren vaellus. Olin mykistynyt reitin monipuolisuudesta ja kauneudesta. Aina ei tarvitse mennä Lappiin nähdäkseen erämaata.

Lue lisää tänään torstaina 29. elokuuta ilmestyneestä lehdestä.

Teksti: Päivi Halonen