Tuorein tieto koronasta löytyy THL:n sivuilta

Sisä-Savossa koronavirus on toistaiseksi näkynyt lähinnä apteekeissa, kun kansalaiset hankkivat käsidesiä ja hengityssuojaimia.

Tartunnat ovat lisääntyneet Suomessakin viime päivinä. Euroopassa tapausmäärät ovat olleet kasvussa jo helmikuun loppupuolelta, pääasiassa Italian epidemiatilanteen vuoksi.

Uutisotsikoita koronaviruksesta tulee päivittäin ja paljon.

– Korona on uudentyyppinen virus, eikä näin alussa tiedetä miten se käyttäytyy, miten vakavia tauteja se aiheuttaa ja kuinka suurelle joukolle riskiryhmissä oleville ihmisille? Koronasta ei tiedetä vielä kaikkea, selittää ylilääkäri Olli Lappalainen koronauutisoinnin runsautta.

– Tällä hetkellä niin Suomessa kuin muuallakin maailmalla ollaan siinä vaiheessa, että yritetään rajoittaa taudin tuloa. Ehkä myös pelataan aikaa, etteivät kaikki sairastu yhtä aikaa, sanoo Lappalainen.

Monilla työpaikoilla viruksen leviämiseen ja työntekijöiden karanteeniin joutumiseen on varauduttu muun muassa selvittämällä etätyömahdollisuuksia.

Lappalaisen mielestä on todennäköistä, ettei Sisä-Savokaan säästy koronavirukselta.

– Influenssat leviävät, niin myös korona. Missä mittakaavassa se tulee ja millä aikataululla, en osaa sanoa.

Lappalainen neuvoo seuraamaan THL:n sivuja, joille päivitetään ajantasaista tietoa koronasta. Terveydenhuollon kuntayhtymän sivulla on linkki THL:n tiedotteisiin.

– Ei pidä yskiä päin ja pitää pestä käsiä, niillä pärjää pitkälle, ohjeistaa ylilääkäri.