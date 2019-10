Tulta pukin hännän alle

Hyvölän ja Haapamäen välimaastoon on syntymässä uusi tapahtumaperinne. Suppuniemen pellolle on kohonnut jo toisen kerran näyttävä olkipukki.

Kyläläisistä kekrin esillä pitäminen tuntuu tärkeältä nyt, kun vanha juhla on monen mielessä polkeutunut halloweenin jalkoihin. Suomessakin on hienoja perinteitä, joissa ei tarvita kurpitsalyhtyjä tai naamareita.

– Kekri on ollut ruokajuhla. Sadonkorjuu- ja ruokajuhla. Sata vuotta sitten se oli isompi juhla kuin joulu. Köyri on ollut lapsillekin jännittävä aika, sanoo Riitta Raatikainen.

– Pukkeja ei näillä seuduilla ole tiettävästi aiemmin rakennettu eikä poltettu, sen sijaan kekripukeiksi pukeutuneet ihmiset kyllä ammoin kiertelivät myös Savossa joulupukin varhaisina esi-isinä. Meidän pukkimme on toista maata. Ajattelemme, että perinteet saavat uudistua, ja olkien kanssa pelaaminen jos mikä sopii tähän sadonkorjuun jälkeiseen aikaan, toteaa Raatikainen.

Talkoovoimin pystyyn puskettu pukki poltetaan perjantaina 1. marraskuuta kaikille avoimessa kekrijuhlassa. Se sytytetään kello 18. Oljet palavat muutaman kymmenen minuuttia, mutta runko on tanakampaa puuta, joten tulilla voi viihtyä vaikka useamman tunnin.

Lue uutinen kokonaan torstain 24. lokakuuta lehdestä.