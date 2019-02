Tervon ABC:lle yrittäjä Karttulasta

Tervon ABC:lle on löytynyt uusi yrittäjä Jaken Huoltamot Oy Karttulasta.

PeeÄssä on tehnyt tiloista vuokrasopimuksen yrittäjä Jarkko Vehniäisen kanssa helmikuun alusta lähtien.

Toiminta tiloissa alkaa Vehniäisen mukaan parin viikon päästä.

Veikkaus ja huoltopalvelut jatkavat entisellään. Sekatavarakaupan tuotevalikoimaan on tulossa pientä viilausta. Vehniäinen osti PeeÄssältä liikkeen loppuvaraston.

Entinen huoltomies jatkaa työssään. Kaupan puolelle on tulossa kaksi uutta työntekijää.

– Kaikki on saatu nyt maaliin, mitä on väännetty monta kuukautta. Toivotaan, että asiakkaat ovat tyytyväisiä, että saatiin palvelut jatkumaan Tervossa, PeeÄssän toimialajohtaja Juha Riikola toteaa.

PeeÄssä lakkautti Tervon ABC:n tuotannollisista ja taloudellisista syistä vuodenvaihteessa. ABC Tervon palveluihin kuuluivat korjaamo ja sekatavarakauppa.

Jarkko Vehniäinen on jo aiemmin ostanut Karttulan Huoltopysäkin liiketoiminnan Arto Airaksiselta ja vuokrannut tilat PeeÄssältä. Toiminta alkoi Karttulassa 7. tammikuuta.

Tiloissa jatkavat kahvio, Veikkaus ja huoltopalvelut. Postipalveluista ei ole tullut vielä päätöstä.

Vehniäisellä on edelleen myös Jaken Rautakauppa Karttulan keskustassa.

Anne Hakkarainen