Suonenjoki sai nimikkoleivoksen

Mansikkakaupunki on saanut oman Suonenjoki-leivoksen.

Leivos tulee myyntiin vapusta lähtien yksinoikeudella Kahvila Kinuskihuoneessa.

Suonenjoki-leivoksen ovat kehittäneet ja valmistaneet restonomeiksi Savonia-ammattikorkeakoulussa Kuopiossa opiskelevat Anu Laamanen, 22, ja Pinja Bruun, 21. He valmistuvat tänä keväänä.

Kyse on Laamasen ja Bruunin yhteisestä opinnäytetyöstä.

Laamanen ja Bruun ottivat yhteyttä Suonenjoen kaupunkiin ja paikallisiin yrittäjiin.

Kaupungin kanta oli myönteinen. Kahvila Kinuskihuone lähti yhteistyökumppaniksi, ja Pakkasmarja Oy ja Osuuskunta Maitomaa tukivat opinnäytetyötä antamalla tuotekehitykseen mansikoita ja voita.