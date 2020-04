Suonenjoen Mansikkakarnevaalit on peruttu heinäkuulta

Myös Reiska-MM pitää hyvin todennäköisesti välivuoden.

Suonenjoen Mansikkakarnevaalien 50-vuotisjuhlakarnevaalit on peruttu heinäkuulta.

– Luvassa olisi ollut karnevaalien historian kallein ohjelma, Suonenjoen Mansikkakarnevaalit ry:n puheenjohtaja Pertti Nyyssönen kertoo.

– Nyt tulee kolmas kerta, kun karnevaalit perutaan. Ensimmäisellä kerralla nimismies ei antanut lupaa, kun edellisvuonna meno oli ollut niin hurjaa. Toisella kerralla karnevaalit päätettiin perua paikkakunnalla järjestettyjen Herättäjäjuhlien takia, Nyyssönen muistelee.

Myös heinäkuun lopulle kalenteriin merkitylle Vesannon Reiska-MM -tapahtumalle on kaavailtu välivuotta.

– Torstaina pohdimme, siirtäisimmekö tapahtumaa eteenpäin parilla viikolla elokuulle. Vaakakuppi on kääntymässä siihen suuntaan, että pidämme välivuoden, tapahtuman turnauspäällikkö Aki Siren sanoo.

Hallitus linjasi torstaina, että yli 500 hengen yleisötilaisuuksien kieltoa on syytä jatkaa ainakin 31. heinäkuuta saakka.

Aluehallintovirastot voivat tartuntatautilain perusteella kieltää yleisötilaisuudet korkeintaan kuukaudeksi kerrallaan.

Mansikkakarnevaaleilla on parhaimmillaan ollut noin 20 000 kävijää viikonlopun aikana.

Reiska-MM-turnauksen päivittäinen osallistujamäärä on ollut noin 2 000 henkilöä.

Pelaajia tapahtumassa on ollut noin tuhat.