Suonenjoelle yli 41 000 euron potti Toto-pelistä

Suomeen tuli suuria voittoja keskiviikkoillan Ruotsin Toto86-kierrokselta, Veikkaukselta tiedotetaan.

Yli 41 000 euron potit osuivat Suonenjoelle, Helsinkiin ja 30 osuuden nettiporukalle.

Taitava nettipelaaja Suonenjoelta oli laatinut 19,20 euron systeemin, jossa oli kolme varmaa voittajaa Backegubben, Hill’s Angel ja Hell Bent for Am.

Lisäksi Feeria del Fael oli voittajan kupongilla kahteen merkkiin. Pelaaja sai alavoittoineen 41 151 euron voiton.

Kaikki voittajat olivat laatineet pelinsä veikkaus.fi:ssä, joten he saavat voittonsa suoraan pankkitililleen.