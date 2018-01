Stefan Richter osti kiinteistön

Ryhmäliikuntatila ja smoothiebaari rakentumassa.

Suonenjokelainen, myös televisiosta tuttu huippukokki Stefan Richter on ostanut liikekiinteistön keskustasta osoitteesta Rautalammintie 14.

Hän remontoi parhaillaan tiloja, joissa on toiminut Ainonkadulle muuttanut vaateliike Suonenjoen Tyylipiste.

– Tähän valmistuvat ryhmäliikuntatilat ja smoothie- sekä kahvibaari, hän valottaa.

– Neliöitä tässä tilassa on yhteensä 387.

Richter kertoo, että hänen puolisonsa, liikunta-alan ammattilainen Riikka Vikman avaa Riikan Liikuntahuoneen 1. helmikuuta.

Samaan aikaan avautuu myös baari, jonka smoothietarjonnassa hyödynnetään paikallisia luonnonantimia.

– Suomalaisia marjoja ja muita suomalaisia juttuja, Stefan Richter tähdentää.

Yhdysvalloista Suomeen muuttanut Richter kertoo tehneensä ostopäätöksen kiinteistöstä, koska hän haluaa kehittää Suonenjokea.

– Minulla on poika, joka on syntynyt täällä. En halua muuttaa täältä mihinkään, hän toteaa.

– Tämä on siisti paikka. Haluan olla täällä.

Etsimessä Riikka Vikmanilla on ryhmäliikunnan tuntiohjaajia.

– Minä taas etsin työntekijää baarin puolelle, Stefan Richter vinkkaa.

– Haluan perustaa smoothienbaarin, koska en jaksa enkä pysty enää syömään makkaraperunoita. Kun vedät lounaaksi proteiinipitoisen smoothien, koko päivä pyörii, hän vakuuttaa.

Remonttitöissä ahkeroineen Richterin suunnitelmissa on, että baarissa tarjoiltaisiin tulevaisuudessa myös salaatteja.

Hänen hankkimassaan kiinteistössä vuokralaisina toimivat vaatekauppa, kioski ja kampaamo.