Sisä-Savon lukeminen sähköisesti helpottui

Lehteämme voi nyt lukea älypuhelimeen ja tablet-laitteeseen ladattavalla uudella Lehtilaari-sovelluksella.

Android-laitteiden käyttäjät löytävät sovelluksen Play-kaupasta ja Apple-käyttäjät App Storesta.

Sovellus löytyy kirjoittamalla sovelluskaupan hakukenttään sana ”Lehtilaari”. Sovelluksen lataaminen on maksutonta.

Sovelluksessa lehden tilaaja valitsee ensiksi alueen, jossa oma lehti ilmestyy eli tässä tapauksessa Pohjois-Savon yllä olevan ympyrän. Sen jälkeen listalta löytyy Paikallislehti Sisä-Savo.

”Lue”-napin painamisen jälkeen sovellus kysyy käyttäjätunnusta ja salasanaa. Ne ovat samat, joilla tilaajat kirjautuvat verkkosivuille.

Näyttöön ilmestyy lehden tuorein numero. Lehden pääsee lukemaan kansikuvaa painamalla. Sivuja voi selata eteenpäin pyyhkäisemällä sormella näyttöä vasemmalle. Sivuja voi vaihtaa myös sovelluksen ylälaidan nuolinäppäimistä.

Oikeasta yläkulmasta avautuu valikko, josta voi muun muassa ladata lehden laitteelle, jolloin lehteä voi lukea ilman internet-yhteyttä.

Valikon kautta pääsee myös muun muassa tutustumaan lehden arkistoon, voi hakea juttua sanan tai kirjoittajan perusteella sekä kerrata ohjeet, miten sivunäkymää lähennetään ja loitonnetaan.

Jutut voi avata myös lukunäkymään painamalla yhtä juttua sivulla. Seuraavaan juttuun pääsee painamalla näytön alalaidassa joko sanaa ”edellinen” tai ”seuraava”.

Sovelluksessa Sisä-Savon vanhemmat lehdet löytyvät aloitusnäkymässä, kun painaa alalaidan postilaatikkoa.

Myös Sisä-Savon näköislehden selaimella luettava versio on uudistunut. Näköislehti on painetun lehden internetissä ilmestyvä kopio, jota voi selata samalla tavalla kuin painettua sanomalehteä. Näköislehti sisältää saman aineiston kuin painettu lehti.

Päivän näköislehti on luettavissa verkossa ja sovelluksessa heti aamuyöllä lukijan asuinpaikasta riippumatta. Näköislehdestä löytyy myös arkisto.

Toimi näin:

– Jos sinulla ei ole mediatiliä, niin luo itsellesi selainen. Se onnistuu osoitteessa https://media.portal.worldoftulo.com/Registration/Lookup

– Tilin luontia varten tarvitset asiakasnumerosi, joka löytyy laskusta. Sen voi myös tilata lähettämällä tekstiviestillä sanan ASIAKASNUMERO numeroon 13520 (viestin hinta on 0,25 euroa) tai kysyä sähköpostilla osoitteesta asiakaspalvelu@media.fi

– Syötä asiakasnumerosi sekä postinumerosi verkkosivuille.

– Seuraavaksi anna sähköpostiosoitteesi ja keksi itsellesi salasana palveluun.

– Lopuksi klikkaa ”Aktivoi tili”.

– Saat pian sähköpostiisi vahvistusviestin mediatilin luomisesta.

– Nyt voit kirjautua palveluun sähköpostiosoitteella ja salasanalla.