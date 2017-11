Sisä-Savon kansalaisopisto tuottaa palveluja Leppävirrallekin

Leppävirran kunnan vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen palvelut järjestää ensi vuoden alusta alkaen Sisä-Savon kansalaisopisto. Asia on hyväksyttävänä Suonenjoen kaupunginhallituksessa maanantaina ja tiistaina Leppävirran kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa.

Sisä-Savon kansalaisopiston toiminta-alueen laajentaminen edellyttää sivistystyön järjestämisluvan uudelleen hakemista Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

– Opiston koko kasvaa tuntimäärässä kolmanneksella, jos Opetus- ja kulttuuriministeriö myötää luvan, kertoo Sisä-Savon kansalaisopiston rehtori Kirsti Häkkinen.

Häkkisen mielestä erityisen hyvä Sisä-Savon kansalaisopiston nykyisen toiminnan kehittämisen kannalta on se, että Leppävirralla on myös vahva taiteen perusopetus, jota pystytään kehittämään Sisä-Savon opistolla.

Lisäksi Leppävirralla on paljon tanssinopetuksen opettajia, joista on pula Sisä-Savossa.

– Suhtaudun asiaan positiivisesti ja tämä on opiston kehittämisen kannalta hyvä asia, kommentoi Häkkinen.

Keskusteluja kansalaisopistotoiminnan järjestämisestä Sisä-Savoa laajemmalla alueella käydään myös muiden lähikuntien kanssa.

