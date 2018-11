SavoGrow sai ansaittua tunnustusta

Kehitysyhtiö SavoGrow Oy on saanut Vuoden Yrittäjäteko -palkinnon. Tunnustuksen antaja on Savon Yrittäjät.

Tunnustus on luovutettu tänään Savon Yrittäjien syyskokouksessa. Palkinnon perusteluissa todetaan, että kehistysyhtiön toiminta on rohkeaa, tuloksellista ja asiakaslähtöistä sekä alueen yrittäjiä palvelelevaa.