Ruokahuolto pelaa putkirikosta huolimatta

Ruokahuolto Rautalammilla pelaa, vaikka hanoista vettä ei tule.

Koululaiset, vanhukset ja päiväkotilapset saavat lounasta ajallaan.

– Kattilassa on hellalla keitto päiväkotilapsille ja uunissa on valmistettu perunalaatikko vanhuksille, keskuskeittiön emäntä Ritva Pöntinen kertoo.

– Lukiolaisille on hedelmä ja pakkasesta otettuja lihapiirakoita, jotka lämmitetään. Matti Lohen koulun oppilaat saavat salaattilounaan ja linjastolle laitetaan myös lämmitettyjä makkaroita.

Keittiöllä ei voitu käyttää painekeittokattiloita, sillä ne tarvitsevat verkostoveden.

– Lounas koululla syödään tänään kertakäyttöastioista, Pöntinen valottaa.

– Vettä meille toimitettiin kymmenen litran kanisterissa kunnan vedenjakelupisteestä.

Ruokalistalla olleet lihakastike ja riisi vaihtuivat lihakeitoksi.

Runkovesiputki katkesi kirkonkylällä pääraitilla perjantain vastaisena yönä ja aiheutti vesivuodon.

Putkirikkokohta sijaitsee kunnanvirastoa vastapäätä.

– Tavoitteena on saada vuotokohta korjatuksi puoleen päivään mennessä, kunnan tekninen johtaja Antti Tuppura kertoo.

Talousvettä on saatavilla vesipisteeltä kunnanviraston edustalta.

Aamupäivän aikana noin 700 taloutta on ollut Rautalammilla ilman vettä.

Pelastuslaitos on toimittanut esimerkiksi vessan huuhteluun ja peseytymiseen soveltuvaa vettä hoitolaitoksia varten. Vesipisteet sijaitsevat terveyskeskuksen ja Kirkkotien edustalla sekä Kuutinharjussa. Näiden pisteiden vesi ei ole juomakelpoista.

Vuoto kävi ilmi, kun kello yhden, puoli kahden aikaan aamuyöllä alkoi vesitornin vedenpinta laskea.

– Noin vähän jälkeen kello kaksi havaittiin iso vesivuoto keskustassa, Tuppura sanoo.

– Vettä ehti valua vuotokohdasta noin 500–600 kuutiota. Yhden kerrostalon osakehuoneisto ehti kastua. Vesi oli mennyt sisälle oven kautta. Vanhaan elinkaarensa lopussa olleeseen runkoputkeen oli tullut halkeama.