Ruokaa riittää, ja vessapaperia myös

Loppuviikolla ja viikonloppuna iskenyt hamstraustarve tyhjensi hyllyjä myös Suonenjoen S-marketista.

– Kaikkea tavaraa on tullut tai ainakin tulossa. Vessapaperivalikoimassa on vielä vajausta, mutta niitäkin tulee, kertoo marketpäällikkö Juha Lyytikäinen.

Lihoissa ja syötävissä kuivatuotteissa,kuten pastat ja näkkärit, on tuotepuutteita, ja kestää hetken, ennen kun keskusvarastolta tulee lisää. Tuoreleipää ostettiin tosi paljon, mutta sitäkin saadaan päivittäin lisää.

– Myös jauhoja meni viikonloppuna paljon, mikä kertoo siitä, että Suonenjoella leivotaan paljon itse. Myös kuivahiivat menivät kaupaksi, ja siinä on tavarantoimittajalla haasteita saada seuraava erä kauppoihin, tietää Lyytikäinen.

Käsidesiä kysellään paljon, mutta sen saatavuus on tällä hetkellä erittäin heikko. Käsien saippuapesu on tehokas tapa torjua tauteja ja käsisaippuaa löytyy kyllä. Eerika Kolehmainen täytti saippuahyllyä eilen Suonenjoen S-marketissa.