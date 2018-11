Runkolinja on nyt korjattu

Verkostoveden keittokehotus on voimassa

Rautalammin keskustassa viime yönä tapahtunut runkovesiputken rikkoontuminen on saatu nyt korjattua.

Kunnan vesilaitokselta tiedotetaan, että varotoimenpiteenä kaikki juomavesi ja ruoanlaittoon käytettävä vesi on keitettävä 5–10 minuuttia.

Vesi on tämän jälkeen jäähdyttyään käyttökelpoista. Verkostovettä voi käyttää sellaisenaan peseytymiseen ja eläinten juomavetenä.

Veden keittokehotus on voimassa toistaiseksi.

Verkostosta otetaan tänään näytteitä talousveden laadun varmistamiseksi.

Kun veden laatu täyttää talousvesiasetuksen laatuvaatimukset ja -suositukset, keittokehotus puretaan ja asiasta tiedotetaan.

Juomavesi on keitettävä Rautalammin kunnan vesilaitoksen verkoston alueella.

Keittokehotus ei koske Rautalammin kunnan alueella toimivien vesiosuuskuntien verkostojen aluetta.

– Putkirikosta johtuen Rautalammin verkostovedessä esiintyy värihaittoja ja painevaihteluja, kunnan tekninen johtaja Antti Tuppura kertoo.

– Jos vesijohtovedessä esiintyy sameutta, tulee vettä juoksuttaa ennen käyttöä. Veden sameus tai värihaitta aiheutuu vesijohtoputkien seinämissä olevista sakasta, joka lähtee painevaihtelujen takia liikkeelle.