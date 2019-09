Ristikangas vahva ehdokas Siilinjärven talousjohtajaksi

Tervon kunnanjohtaja Petteri Ristikangas on vahvasti ehdolla Siilinjärven kunnan talousjohtajan virkaan.

Haastattelu- ja valintaryhmä esittää kunnanhallitukselle Ristikankaan valintaa, asia on kunnanhallituksen kokouksessa ensi maanantaina.

Hakemuksia työhön tuli 12 ja hakijoista haasteltiin kuusi. Kokonaisarvioinnissa haastatteluryhmä päätyi siihen, että hakijoista Tervon kunnanjohtaja, KTM, FM Petteri Ristikangas täyttää parhaiten talousjohtajan viran menestyksellisen hoitamisen edellytykset.

– Olen toiminut Tervon kunnanjohtajana pian yhdeksän vuotta. Talousjohtajan virka tuo mukanaan uusia haasteita ja on tehtävänä mielenkiintoinen. Asioita näkee vähän isomman organisaation näkökulmasta, kertoo Ristikangas.

Talouspäällikkö toimii Siilinjärvellä myös kunnanjohtajan varahenkilönä.

Virka on määrä ottaa vastaan ensi vuoden alussa.