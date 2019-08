Riemukas The Luokkakokous

Kuka sinä oot? Iloisia jälleennäkemisiä ja monenlaisia muisteloita koettiin viikonloppuna Lohimaassa järjestetyssä The Luokkakokouksessa, minne oli kutsuttu vuosina 1955–1975 syntyneitä Vesannolla koulunsa käyneitä entisiä nuoria. Paikalla oli myös kunniavieraina muutamia opettajia.

– Tapahtumasta jäi hyvä fiilis: paljon iloisia jälleennäkemisiä ja monta tarinaa muisteltavana. Kyllä varmasti paikalla olleille opettajille ilta oli mieluinen ja sykähdyttävä, sen verran tiiviisti entiset oppilaat heitä jututtivat. Ilmassa oli vanhaa kunnioituksen henkeä, tapahtumaa isännöinyt Aki Siren Lohimaasta kertoo.

Kauas maailmalle oli Vesannon koulutieltäkin ennätetty. Paikalle olivat saapuneet niin nykyisin Shanghaissa asuva Seija Punnonen o.s. Korhonen sekä Somaliassa työskentelevä Rauha (Seija) Lintu.

– Vähän jännitti tulla, kun en tiennyt yhtään keitä täällä on. Heti ovella oli nauravaisia ihmisiä ja savolaiseen tapaan alettiin pölistä, vaikkei ollut hajuakaan, kenen kanssa puhui, Seija Punnonen naurahtaa.

Rauha Lintu vietti iltaa yhdessä koulukaverinsa Sirpa Kykkäsen o.s. Huttusen kanssa. Kykkänen saapui luokkakokoukseen Vaasasta.

– Heti kun oli lehdessä ilmoitus, päätin tulla tänne, Kykkänen tuumaa.

– Meillä on syvin kouluaikainen ystävyys. Luokkakokouksessa on mukavinta se, että voi muistella menneitä ja katsella tuttuja kasvoja. Meitä 1950-luvun lopulla syntyneitä on täällä vähän mukana, Rauha Lintu sanoo.

Illan ohjelmassa oli musiikkia, valokuvamuistoja, taikuutta, ja mahtoipa joku joutua rehtorin puhutteluunkin.

Kaikki antoivat isot kiitokset myös tapahtuman toteuttamisesta.

Vaikka yhteisistä kouluajoista saattoi olla useita vuosikymmeniä, niin moni totesi, että ihmiset säilyvät periaatteessa samanlaisina aina.

Teksti: Anu Hytönen