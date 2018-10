Polttoaineen jakelupiste valmistuu

Iisveden sataman polttoaineen jakelupiste saadaan tämän syksyn aikana valmiiksi. Se on uusittu nykyasetuksen mukaiseksi.

Rannalle on rakennettu katos, jonka suojaan on laitettu uudet säiliöt. Kaupungin vuokraamat uudet polttoainejakelumittarit tulevat rakennuksen kuistille kuten myös septi- ja pilssi-imu.

Katoksen lähelle tulevan veneiden kiinnityslaiturin rakentaminen voi jäädä kevääseen. Laituri tulee rannan suuntaisesti.

– Olemme yrittäneet löytää pitkäpuomista kaivinkonetta joen ruoppauskohteisiin ja varmistamaan, että tankkausaseman edustalla on riittävästi vesisyvyyttä, kaupungin tekninen johtaja Kimmo Hälinen kertoo.

Ensi veneilykaudella uusittu satama on jo käytössä.

Iisveden Rantapaviljongin yrittäjä Raimo Rukola toimittaa polttoaineet säiliöihin, ja laitteet ovat kaupungin vastuulla.

– Tarkoitus on myydä jo talvella 98-oktaanista bensiiniä moottorikelkkailijoille. Kelkkareitti menee Rantapaviljongin läheltä. Kelkkailijoiden määrä on ollut viime vuosina kasvussa, Rukola kertoo.