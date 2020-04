Poimijapulan uhka ratkaistava pikimmiten

Rajaliikenteen rajoittamisen vuoksi moni maa- ja puutarhatila on jäänyt vaille tarvitsemaansa ulkomaista kausityövoimaa. Suonenjokelaisen Veikko Raivion tilalla pitäisi tässä vaiheessa olla 10 kausityöntekijää. Heistä kaksi ehti tulla ennen koronaa.

– Suunnitelmia on vaikka minkälaisia, mutta mitenkä ne toteutuvat, en tiedä. Tällä hetkellä kaikki on levällään, sanoo Raivio. – Paras vaihtoehto on, että saataisiin ainakin osa työntekijöistä maahan.

Jos tilalle ei saada tekijöitä, osa avomaapelloista pitää ajaa alas.

– Eihän näitä pysty viljelemään, jos ei ole työvoimaa. Meillä on keskimäärin 50–80 ihmistä kesällä töissä. Lämpöisinä kesinä on 100 työntekijää. Mistä semmoinen porukka tähän otetaan? Epätietoisuus on Raivion mielestä pahinta.

– Vuokratyövälitysfirmojen kanssa on vaihdettu ajatuksia ja käyty keskusteluja kotimaisen työvoiman välittämisestä. Mutta pitää muistaa, että me on sitouduttu ottamaan poimijoita ulkomailta. He ovat maksaneet huomattavat maksut Suomeen tulemisesta. On meillä vastuu siitäkin, eikä voida kääntää heille selkää, pohtii Raivio.

Kotimaisen työvoiman kohdalla mietityttää myös se, riittääkö työstä saatava palkka motivaatioksi.

– Tämäkin on jossittelua, mutta valtiovallan pitäisi tulla vastaan maksamalla palkkatukea, että saataisiin suomalaiset kiinnostumaan, toteaa Raivio.

Työt odottavat tekijäänsä, mutta kaikki vaihtoehdot ovat vielä auki.

– Toivon nopeita ratkaisuja, että päästään eteenpäin.

Lue lisää 31.3. Sisä-Savosta