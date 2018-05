Peruskorjaus vai uuden koulun rakentaminen?

Tervon kunnanjohtaja esittää kunnanhallitukselle selvityksen käynnistämistä tulevaisuuden koulu- ja kirjastoratkaisusta Tervon kunnassa. Selvityksen työnimenä on Suomen paras kyläkoulu.

Kunnanhallitus käsittelee esitystä ensi tiistaina.

Valtuustoseminaarissa on mietitty yhtenäiskoulun korjaus- tai rakentamistarvetta.

Nykyinen yhtenäiskoulu- ja kirjastorakennus on valmistunut vuonna 1964. Rakennus on peruskorjattu vuonna 1997 ja sen jälkeen useampaan otteeseen rakennukseen on tehty sisäilmakorjauksia.

Rakennuksen kuntoa on selvitetty monta kertaa. Rakennus sisältää nykytietämyksen mukaan riskirakenteita muun muassa ulkoseinien osalta.

Mikäli rakennus halutaan korjata riskirakenteista ja saada rakennus nykyaikaiseksi oppimis- ja työympäristöksi, se vaatisi täydellisen peruskorjauksen.

Toisena vaihtoehtona on ollut esillä uudisrakennushanke työnimellä Suomen paras kyläkoulu.

Selvitys vaihtoehdoista on tarkoitus käynnistää alkusyksystä 2018.