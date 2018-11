PeeÄssä sulkee Tervon ABC:n

PeeÄssä on päättänyt lakkauttaa Tervon ABC:n tuottannollisista ja taloudellisista syistä. Yksikkö työllistää viisi ihmistä. Asiasta on käyty yt-neuvottelu ja henkilöstölle tarjotaan töitä muualla.

Toimialajohtaja Juha Riikola kertoo, että PeeÄssä etsii kuitenkin liiketoiminnalle ostajaa.

ABC Tervon palveluihin kuuluu korjaamo ja sekatavarakauppa.

Käynnissä olevilla yhteistoimintaneuvotteluilla ei ole vaikutusta polttonestemyyntiin tai Tervon Salen toimintaan.

– PeeÄssän lähivuosien suunnitelmissa on rakentaa Tervoon uusi Sale, Riikola kertoo.