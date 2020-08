Patsaalle lakit vapuksi

SAK Sisä-Savon paikallisjärjestö avaa kilpailun, jonka teemana on suunnitella mansikka-aiheiset kestävät lakit Suonenjoen torin laidalla olevalle Mansikkatytöt-patsaalle.

– Tarkoitus olisi, että patsas lakitettaisiin vappuisin. Eli lakkien pitäisi kestää useamman vuoden. Olemme Suonenjoen kaupungin kanssa yhteistyössä suunnitelleet asiaa, järjestöaktiivi Minna Ropponen-Korhonen kertoo.

Kilpailu on kaikille avoin. Paikallisjärjestö maksaa lakkien materiaali- ja valmistuskustannukset, ja suunnittelun voittaja saa palkinnoksi 500 euroa.

– Se voi olla vaikka kahden ihmisen tai yhteisön juttu. Kun lakista on suunnitelma, jonkun pitäisi toteuttaa lakki suunnitelman mukaan. Maksamme kustannukset kahdelle lakille, koska patsastyttöjä on kaksi. Lakkien ei tarvitse olla välttämättä samanlaisia, Ropponen-Korhonen sanoo.

Suunnitteluaikaa on marraskuun loppuun. Joulukuun aikana SAK Sisä-Savon paikallisjärjestön hallitus päättää voittajan.