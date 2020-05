Paikallislehti Sisä-Savon näköislehti uudistuu

Kun uuden mobiilisovelluksen on ladannut, näköislehteen pääsee kirjautumaan entisillä tunnuksillaan.

Uusi näköislehti on luettavissa Paikallislehti Sisä-Savon verkkopalvelussa sekä erikseen ladattavan sovelluksen kautta.

Paikallislehti Sisä-Savon päätoimittajan Päivi Taskinen-Kekin mukaan luotettavalle ja ajankohtaiselle tiedolle on nyt kysyntää.

– Poikkeusolot ovat tarkoittaneet digiloikkaa monelle sanomalehden lukijalle. On hyvä, että sähköiset tuotteemme kehittyvät ja saamme entistäkin käyttäjäystävällisemmän näköislehden, Taskinen-Kekki sanoo.

– Jos paperilehden tilaaja ei ole vielä ottanut digituotteita käyttöön, nyt se kannattaa tehdä.

Kirjautumisessa tarvitaan mediatunnusta. Jos sellaista ei ole, sen voi luoda osoitteessa www.paikallislehti sisasavo.fi/mediatunnus.

Uudet tuotteet edellyttävät, että sovelluksen kautta näköislehteä lukevien tilaajien on ladattava mobiililaitteelleen (älypuhelin, tablet) Paikallislehti Sisä-Savon uusi näköislehtisovellus.

Samalla käytöstä poistuu Lehtilaari-sovellus, jonka kautta digilehteä on voinut lukea aiemmin.

Sovellus on ladattavissa Applen laitteille (iPhone ja iPad) Applen sovelluskaupasta ja Android-laitteille Google Play -sovelluskaupasta.

Uusi näköislehti löytyy sovelluskaupoista kirjoittamalla sen hakukenttään ”Paikallislehti Sisä-Savo”.

Kun sovelluksen on asentanut laitteelleen, näköislehteen kirjaudutaan samalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jolla näköislehteä on luettu aiemminkin.

Sovellus tarjoaa ensimmäisenä luettavaksi päivän lehden.

Sen yhteydessä on myös arkisto, jonka avulla voi selata aiemmin ilmestyneitä lehtiä.

Sovellus voi myös lähettää käyttäjille ilmoituksia, esimerkiksi tiedon tuoreimman lehden ilmestymisestä.

Käyttäjä voi ensimmäisellä kirjautumiskerralla määrittää, haluaako ilmoituksia uutisista vai ei.

Uutta on, että näköislehdessä voi jatkossa täyttää ristikot ja sudokut.

Uusi näköislehti on toteutettu yhdessä suomalaisen Richie Oy:n kanssa.