Mymmeli käy päiväkodissa töissä

3,5-vuotias barbet eli ranskalainen vesikoira Mymmeli työskentelee Suonenjoella Kopolan päiväkodissa kerran tai kahdesti viikossa kahden tunnin ajan.

Mymmeli on varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Eini Roiton oma koira.

Eini Roitto on käynyt Kasvatus- ja kuntoutuskoirat ry:n Jyväskylän ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuksen. Se on suunnattu koira-avusteiseen työhön.

Päiväkodin Mymmeli-päivä on aina samassa huoneessa. Sisätuokion jälkeen ryhmä lähtee ulos kävelylenkille ja lapset saavat taluttaa Mymmeliä vuorollaan.

He leikkivät pihaleikkejä aidatulla alueella. Mymmeli osaa leikkiä piilosta, hippaa ja laskea liukumäkeä.

Koira-avusteinen pedagogiikka on aina ammatillista, tavoitteellista ja suunnitelmallista ja ohjaaja dokumentoi kaiken. Tämä erottaa toiminnan muusta esimerkiksi kaverikoira- ja lukukoiratoiminnasta.

Lue lisää torstain lehdestä.