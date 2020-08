Monitoimihallin rakentaminen etenee hyvin

Monitoimihallin rakentaminen etenee pääosin suunnitelmien mukaisesti.

– Aika tarkkaan työt ovat aikataulussa, ehkä muutaman viikon myöhässä, mutta se on ehkä vielä kirittävissä, kaupungin tekninen johtaja Kimmo Hälinen kertoo.

– Suurempia yllätyksiä ei ole tullut matkan varrella, vain normaaleja töiden yhteensovittamisen haasteita, eli että jokaiselle urakoitsijalle saadaan riittävä aikaväli edetä, Hälinen sanoo.

Muutamien viikkojen viivästymistä on aiheuttanut lähinnä elementtisuunnitelmien viivästyminen.

Pääurakoitsija Rakennusliike U. Lipsasen vs. vastaava mestari Jonne Elon mukaan työmaa kuitenkin kiittelee rakennesuunnittelijoita hyvästä ja tiiviistä yhteistyöstä sekä nopeasta reagoinnista akuuttien ongelmakohtien ratkaisemiseksi. Tämä on edesauttanut aikatauluviivästyksen umpeenkuromista.

Monitoimi- ja opetusaltaassa on aloitettu viime viikolla tiiveyskoe, eli altaat on valun lujittumisen jälkeen täytetty vedellä.

– Tarkoituksena on tarkistaa, että altaat ja kaikki läpiviennit ovat vedenpitäviä. Betonin kuivumisesta aiheutuvia kutistumishalkeamia sekä mahdollisia läpivientiosien vuotokohtia paikataan injektoimalla. Tällä viikolla aloitetaan myös pääaltaan tiiveyskoe, joka suoritetaan osittain samoilla vesillä, Jonne Elo kertoo.

