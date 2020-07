Mansikkaravit vetivät väkeä

Tiistaina Suonenjoen raviradalla päästiin nauttimaan kesäauringon lisäksi perinteikkäistä Mansikkaraveista. Illan päälähdössä juhlistettiin 50-vuotiasta Mansikka-ajoa, josta voiton nappasi Vilma Lyydia ohjastajanaan Tuomas Pakkanen. Pakkasen ohjastamana voittoon kiri myös Uomo Show illan seitsemännessä lähdössä, jossa juhlistettiin 150-vuotiasta Suonenjokea.

Raveissa kisattiin kaikkiaan kymmenessä lähdössä sekä ponilähdössä. Sisä-Savoon menestystä tuli illan toisessa lähdössä, jossa suonenjokelainen Goodfella kiisi voittoon Jani Ruotsalaisen ohjastamana.

Suonenjoen Hevosystäväinseuran varapuheenjohtaja Pirjo Karhunen on tyytyväinen tapahtumaan.

– Saimme hyvää palautetta. Esimerkiksi ravien ulkopuoliset elementit, kuten arpajaiset, otettiin hyvin vastaan.

Yleisöä paikalle tuli Karhusen mukaan 820 henkeä. Viime vuosina väkeä on säästä riippuen ollut 600–1000. Karhunen kertoo, että erityisesti koronatilanteen huomioon ottaen Hevosystäväinseura on todella tyytyväinen yleisömäärään.