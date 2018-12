Maitomaalle 2,5 miljoonan euron investointituki

Pohjois-Savon ely-keskus on myöntänyt investointitukea 2,5 miljoonaa euroa suonenjokelaisen Osuuskunta Maitomaan 10 miljoonan euron tuotantotilojen rakennus- ja koneinvestointeihin.

Osuuskunta Maitomaa investoi uuteen, tehokkaaseen tuotantotilaan, joka rakennetaan nykyisen tuotantolaitoksen viereen Suonenjoella.

Jatkuvasti kasvanut Maitomaa jatkaa hyvää kehitystään, ja uudelle tuotantolaitokselle on nyt tarvetta.

– Laajennus tulee tarpeeseen, jolla Maitomaa vastaa kuluttajakysynnän muutokseen niin kotimarkkinassa kuin vientimarkkinoillakin, sanoo Maitomaan toimitusjohtaja Mikko Sairanen.

Ely-keskuksen maaseutuasiantuntija Eija Äärilä kertoo, että investoinneilla on merkittäviä työllisyysvaikutuksia Sisä-Savoon, koska investointien arvellaan synnyttävän suoraan 17 uutta työpaikkaa.