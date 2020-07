Maastopyöräilyreitistö valmistui Lintharjulle

Lintharjulla otettiin viikonloppuna käyttöön merkitty maastopyöräilyreitistö. Napakan avajaisseremonian jälkeen käynnistyi Lintharju MTB -tapahtuma. Paikalle oli kerääntynyt noin 70 osallistujaa eri puolilta Pohjois-Savoa. Mukaan reitistöä vihkimään oli tullut Suonenjoen kaupungin tekninen johtaja Kimmo Hälinen, joka juhlallisuuksien päätteeksi katkaisi avajaisnauhan virkaa toimittaneen polkupyörän ketjun.

– Suomalainen maastopyöräilyskene tarvitsi hienon reitistön keskelle Suomea, ja nyt se on saatu. Lähdimme suunnittelemaan matalan kynnyksen reitistöä, jotta lajin pariin saataisiin lisää harrastajia, projektissa puuhamiehenä toiminut Jonni Markkanen Suonenjoen Ladusta kertoi tilaisuudessa.

Reitistö muodostuu kesäaikaan kolmesta eri lenkistä: koko kierros on 18 kilometriä, keskimmäinen on reilut 13 kilometriä ja lyhin 8 kilometriä. Talviaikaan on tarkoitus ylläpitää kahdeksan kilometrin osuutta, jotta harrastusta ei tarvitse jättää talvikuukausiksi.

– Lintharjun alue soveltuu hirmu hyvin maastopyöräilyyn. Se on kaunista harjumaisemaa ja maa on kuivaa neulaspolkua, ettei tarvitse missään liejussa uida pyörän kanssa, Suonenjoen Ladun tiedotusvastaava Atso Vilokkinen kertoo.

Vilokkinen huomauttaa, että maastossa voi pyöräillä myös merkityn reitin ulkopuolella. Reitistö on merkitty keltaisilla täplillä, mutta aluetta tunteva voi suunnitella myös oman näköisensä pyrähdyksen. Reitti lähtee jäähallin alaparkilta. Lyhyin reitti käy Palolammella, keskimmäinen Onkilammella ja pisin Tolmuslammella. Kulkusuunta on vapaa.