Lyhdyt palavat kaatuneiden kunniaksi

Suonenjoen sankarihautausmaa sai tänään aamupäivällä juhlavan ilmeen, kun jokainen hauta somistettiin lyhdyin ja havunoksin.

Talkoissa oli vapaaehtoisia Suonenjoen molemmista Lions-clubeista, rotaryista, reserviläisistä, reserviupseereista ja lottaperinneyhdistyksestä.

Hautalyhdyt yhdistykset ovat hankkineet yhdessä Suonenjoen seurakunnan ja muutaman paikallisen yrityksen kanssa.

– Kun viime jouluaattona laitoimme sankarihaudoille kynttilät, tuuli sammutti liekit sitä mukaa, kun ne oli saatu sytytettyä. Silloin päätimme, että seuraavana itsenäisyyspäivänä ja jouluna jokaisella sankarihaudalla ja patsaalla palaa hautalyhty, kertoo LC Suonenjoen past presidentti Tapio Hautasaari.

Kynttilöiden vieminen sankarihaudoille on kuulunut LC Suonenjoen ja LC Suonenjoki Soitun jouluihin jo vuosikymmenten ajan. Itsenäisyyspäivänä kynttilät on sytytetty nyt viitenä vuonna.

Talkoissa olleelle LC Suonenjoen jäsenelle Ismo Laineelle perinne on hyvin tärkeä.

– Tämä on parasta, mitä voi tehdä. Kunnioitukseni sotaveteraaneja ja sankarivainajia kohtaan on kasvanut vuosi vuodelta yhä vain suuremmaksi, hän sanoo.

Suonenjoen kirkon edessä olevalla sankarihautausmaalla lepää 288 sankarivainajaa. Heistä yksi on lotta.