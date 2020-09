Liesjokea on kunnostettu ja täydennetty Tervossa

Talluskylän–Kruununpuiston osakaskunta on tehnyt Liesjoen kunnostushankkeen loppuun puuttuvilta osin ja täydentänyt aikaisempaa kunnostusta lisäämällä kalanpoikasten suojakivikoita.

Liesjoen ylä- ja alajuoksulle tehtiin nyt kaikkiaan kahdeksan uutta kutusoraikkoa.

– Lisäksi virtaamaa muokattiin niin, että joki pysyy paremmin vesitettynä myös kuivaan aikaan eikä virtaa suorana ränninä alas, osakaskunnan puheenjohtaja Pekka Ovaskainen kertoo.

– Jatkossa jatketaan mäti-istutuksia, ja tavoitteena on luontaisesti lisääntyvä järvitaimenkanta, mistä on jo aiemminkin saatu lupaavia havaintoja, hän jatkaa.