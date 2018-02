Kuudelta kunnalta yhteisesitys sote-palveluista

Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi ja Keitele ovat jättäneet Pohjois-Savon sote-valmistelijoille kirjelmän, jossa ne esittävät, että kunnista muodostettaisiin yhtenäinen sote-palvelujen tuotantoalue. Kuntien yhteenlaskettu väestö on 21 000 asukasta, mikä vastaa Iisalmen ja Varkauden alueiden väestöä. Esityksen mukaan tuotantoalue toimisi maakunnan ohjauksessa omana taseyksikkönään.

Sisä-Savon kunnilla on yhteinen historia Sisa-Savon terveydenhuollon kuntayhtymässä, jossa kumppanuksina ovat edelleen Suonenjoki ja Rautalampi. Vesanto ja Tervo ovat viime vuodet toimeet yhdessä Pielaveden ja Keiteleen kanssa Kysterin Nilkan toimialueena. Perusta yhteiselle toiminnalle on luontainen ja hyvä.

Kirjelmä on saanut maakunnassa myönteisen vastaanoton. Kuusikko jatkaa asian valmistelua kuukauden lopulla pidettävässä johtavien poliitikkojen ja virkamiesten kokoontumisessa.

Aiheesta enemmän tänään ilmestyneessä lehdessä.