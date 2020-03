Kunnat käynnistelevät yt-neuvotteluja

Rautalammin kunnanhallitus päätti, että yhteistoimintaneuvottelut käynnistetään yt-lain mukaisesti koskien koko kuntaa. Rautalammillakin on suljettu monenlaista kunnan tuottamaa palvelua hallituksen linjauksen vuoksi. Toimintoja jouduttiin sulkemaan ennen kuin yhteistoimintamenettelyprosessia ehdittiin edes aloittaa. Henkilöstölle on etsitty korvaavaa työtä. Tilanne elää kuitenkin koko ajan ja poikkeusolojen jatkuessa tilanne voi vaikeutua.

Yhteistyötoimikunnassa on käsitelty selvitys mahdollisen lomautuksen syistä, arvioitiin sen laajuutta, toteuttamistapaa, arvioitiin alkamisajankohtaa sekä kuultiin henkilöstöjärjestöt. Poikkeuksellinen tilanne on tullut yllättäen, siihen ei ole voinut kukaan valmistautua. Ongelmaksi nähtiin myös se, että selvät ohjeistukset puuttuvat. Toimikunta näkee, että tämän vuoksi on noudatettava voimassa olevaa lainsäädäntöä muun muassa lomautuksien suhteen.

Myös Vesannon kunnanhallitus on tehnyt päätöksen yhteistoimintamenettelyn välittömästä käynnistämisestä erityisen painavista syistä. Valtion määräysten mukaisesti yksiköitä on suljettu ja palveluntuotantoa keskeytetty.

Yksiköiden sulkemisesta ja työvoimatarpeen tilapäisestä vähentämisestä vapautuville kunnan työntekijöille on pyritty osoittamaan tehtäviä muista kunnan yksiköistä. Mikäli työtä ei ole osoitettavissa, tulevat vaihtoehdoksi ensimmäisenä ylityövapaiden ja vuosilomien pitäminen. Näiden toimien käyttämisen jälkeen kunta tarvittaessa lomauttaa työntekijöitä poikkeustilanteen ajaksi.