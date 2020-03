Kotivaran pitäisi riittää jopa viikoksi

Jokaisessa kodissa pitäisi olla poikkeusolosuhteiden varalta juomavettä, ruokaa ja muita välttämättömyystarvikkeita vähintään kolmen vuorokauden ajaksi. Kotona säilytettävä varasto poikkeusolojen varalta on nimeltään kotivara.

Kotivaralla ei varauduta pelkästään äärimmäisiä tilanteita, kuten sotatilaa tai ydinvoimaonnettomuutta varten. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen valmiuskoordinaattori Valtteri Korhonen nostaa pintaan ihan tavalliset arjen häiriötilanteet, kuten sähkö- ja vesikatkokset. Erityisesti haja-asutusalueella myrskyistä johtuvat katkokset voivat kestää useita päiviä. Näin ollen kotivaran pitäisi riittää kotitalouden kaikille jäsenille jopa viikoksi. Yksinasuva voi sairastua, eikä pääse kauppaan. Ikäihmisten kotivara on syytä tarkistaa säännöllisesti.

Korhosen mukaan juomavesi on tärkein. Hän neuvoo varaamaan kraanavettä elintarvikemuovista tehtyyn puhtaaseen kanisteriin. Juomavettä tai muita juomia pitäisi varata yhtä henkilöä kohden vähintään 16 litraa viikoksi. Korhonen neuvoo pitämään vesikanisterin valolta suojassa. Ja vaihtamaan kraanaveden kolmen kuukauden välein. Vaihtoajankohdan voi merkitä tarraan kanisterin kylkeen. Vettä tarvitaan myös peseytymiseen ja wc:n huuhteluun.

Kotivaraan kuuluu perinteisesti muun muassa säilyviä ruoka-aineita kuten kuivamuonaa ja erilaisia säilykkeitä. Marttojen mukaan kotivaran voi koota ruuista, joita käyttää muutenkin. Ruokia otetaan käyttöön vanhimmasta päästä parasta ennen -suosituksia noudattaen. Kotivaraa täydennetään uusilla elintarvikkeilla. Kierron avulla elintarvikkeet säilyvät tuoreina. Kotivaraan kuuluu myös herkkuja kuten keksejä, suklaata tai muuta hyvää.

– Se on mielialan kannalta tärkeää. Pelkkä näkkileipä voi ruveta tympimään.

Ruokaa on varattava myös lemmikkejä varten.

Jos sähköt on poikki ja kotona ei ole puuhellaa, auttaa ruuanlaitossa retkikeitin. Paristovalaisimet ja otsalamput ovat käteviä. Kännykkää voi käydä lataamassa autossa. Auton polttoainesäiliö on hyvä pitää mahdollisimman täytenä poikkeusolojen varalta. Jos sähköä ei ole, ei toimi polttoaineen jakelu sen enempää kuin kauppojen kassatkaan. On syytä varata kotiin jonkin verran käteistä rahaa. Kotona on hyvä olla myös riittävästi henkilökohtaisia lääkkeitä ja hygieniatuotteita. Ja pahimman eli radioaktiivisen laskeuman varalle joditabletteja. Niitä voi ottaa vain ja ainoastaan viranomaisen kehotuksesta.

Lisätietoja kotivarasta ja poikkeusoloihin varautumisesta löytyy Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) ja Marttojen nettisivuilta.