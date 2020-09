Keskustan lampien vedenlaatu kiinnostaa

Suonenjoen kaupunki haluaa selvittää keskustan lähialueen lampien vedenlaatua.

Kaupunki on tilannut Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:ltä keskustan pienvesien näytteenoton ja analysoinnin.

Tarkkailuohjelman ja tulosten yhteenvedon laatii Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry.

Keskustan ympäristöstä noin viiden kilometrin säteellä on valittu pieniä lampia tutkittavaksi.

Vesinäytteitä otetaan Kaatrosta, Pikku-Kaatrosta, Ahvenlammesta, Palolammesta, Pien-Palolammesta, Jauhojärvestä, Valkeisesta, Saininlammesta, Kolmisopesta, Poskilammesta, Kokkolammesta, Lylyjärvestä ja myös Suonteesta.

Raportti valmistuu syksyn aikana.

– Kun saadaan ensimmäiset tulokset, niiden perusteella jatketaan toimia. Valitaan tärkeimmät kohteet ja muista näytteitä otetaan viiden–kuuden vuoden välein. Analyyseja voidaan myös karsia tarpeen mukaan, kuntatekniikan päällikkö Heli Kanninen kertoo.

– Tuloksista saadaan kuva, mikä on pienvesien tilanne, mitä niille voisi tehdä ja mitä se maksaisi.