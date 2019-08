Kalat kuolivat liialliseen hiilidioksidiin

Rautalampi-järven kalojen joukkokuolemalle on tämän hetkisen tiedon mukaan luonnollinen selitys. Tuhansien kalojen äkillisen kuoleman syyn epäillään olevan useiden sattumusten summa.

Pääasialliset vaikuttimet ovat lämmin, poikkeuksellisen matalalla oleva vesi, järven pohjasta irronneet maa-ainekset sekä runsas leväkukinto. Näiden yhteisvaikutuksesta kalojen epäillään kuolleen liialliseen hiilidioksidiin. Tapauksen tutkimukset jatkuvat.

Vesinäytteiden mukaan järvessä on erittäin runsaasti sinilevää, eikä vettä kannata käyttää edes peseytymiseen, saunavedeksi eikä ihmisten tai eläinten juomavedeksi. Runsas leväkukinto tekee vedestä poikkeavan näköistä.

Rautalammin kunta on toimittanut useita kuolleiden kalojen keräysastioita eri paikkoihin ympäri Rautalampi-järveä. Keräysastioita tyhjennetään säännöllisesti. Järvestä kerättyjä kuolleita kaloja kehotetaan toimittamaan näihin keräyspisteisiin tai hautaamaan maahan.

Viikonloppuna kuolleita kaloja kerättiin talkoovoimin rantavesistä. Lue talkoolaisten tunnelmista huomisesta Sisä-Savosta.