Johannes toivoo aitoja ja rehellisiä kirjeitä

– Olisi kiva löytää emäntä ja perustaa perhe, kun aika on kypsä. Se on päätoiminen tavoite, vesantolainen Johannes Korhonen, 24, kiteyttää.

Hän on mukana Maajussille morsian -ohjelmassa. Maajussien esittelyjakso nähtiin MTV3-kanavalla maanantaina.

– Kaverini Aki oli ilmoittanut minut ohjelmaan, ja laitoin itsekin hakemuksen. Kokeillaan tätä kautta, jos löytyisi sielunkumppani, Johannes kertoo.

Esittelyjakso kuvattiin helmikuussa.

Kaikki kahdeksan maanantaina esiteltyä maajussia eivät ole mukana lopullisessa ohjelmassa syksyllä. Heistä karsitaan mukaan neljä. Jokainen saa kuitenkin kirjeensä luettavakseen.

Käsinkirjoitetut kirjeet tulee postittaa tuotantoyhtiöön 6. huhtikuuta mennessä, ja sähköisesti kirjeen voi kirjoittaa 13. huhtikuuta asti.

Johannes toivoo, että kirjeitä tulisi mahdollisimman paljon.

– Toivon, että kirje on rehellinen kuvaus kirjoittajasta. Saisi kuvan, minkälainen ihminen kirjoittaa. Hänkin saisi olla täysillä mukana eikä lähtisi ohjelmaan vain ohjelman takia vaan haluaisi kirjoittaa minulle. Toivon aitoja kirjeitä.

– Toivoisin naiselta yhteisiä mielenkiinnon kohteita ja huumorintajua. Voi olla kauempaakin kuin Savosta. Yksi kriteeri on, että kunhan savolaista kestää, Johannes naurahtaa.

– Arvostan älykkyyttä. Olisi mukava keskustella henkeviä, hän lisää.

Johannes Korhonen on Hepolan tilan kuudes isäntä. Sukupolvenvaihdos tehtiin viime vuonna.

