Hyvää kokemusta ulkomaan kisoista

Rautalampilaiset, 16-vuotias Elias Vauhkonen ja 17-vuotias Veeti Miskala osallistuivat ensimmäistä kertaa ulkomailla alamäkiluistelun MM-osakilpailuun. Kisa oli Itävallassa Judenburgissa 28. joulukuuta.

Rautalammin Urheilijoita edustavat pojat kilpailivat juniorisarjassa ja miesten sarjassa. Juniorisarjan alaikäraja on 16 vuotta.

Junioreissa oli yli 20 kilpailijaa ja miesten sarjassa yli 90.

Elias Vauhkonen oli aikuisten sarjassa 66:s ja junioreissa 19:s.

– Junioreissa minulla oli huonoa tuuria matkassa, koska kaaduin ensimmäisessä laskussa ja olin kolmas enkä päässyt jatkoon. Jos olisin päässyt jatkoon, olisi tullut parempi sijoitus, hän kertoo.

– Aikuisten sarjasta sai hyvää kokemusta, ja sitä lähdettiin hakemaankin, koska nämä olivat kauden ensimmäiset kisat eikä ole päässyt vielä missään laskemaan. Ei voinut vielä mitään tulosta odottaakaan, hän pohtii.

Veeti Miskala oli juniorisarjassa sijalla 13. Hän laski finaalikisassa, johon pääsi 16 parasta. Aikuisten sarjassa hän oli 67:s.

– Erilainen, uusi kokemus. Näki, miten kisat on järjestetty ulkomailla. Aikaisemmin olen osallistunut vain Rautalammin ja Jyväskylän kisoihin, hän kertoo.

Seuraava MM-osakilpailu on Ranskan Alpeilla Pra-Loupessa 11. tammikuuta.

Rautalammilla alamäkiluistelun MM-osakilpailu on 8. helmikuuta.

Rautalammin alamäkiluisteluradalle Turkkilanvuorelle on ajettu viime viikolla lunta lisää ja rataa on muotoiltu. Tällä viikolla sitä on tarkoitus jäädyttää. Rataa tehdään talkootyönä.

