Alamäkiluistelun MM-sarjan ATSX 500 -osakilpailu kisataan Rautalammilla ensi lauantaina 8. helmikuuta.

Rautalammin kisa on sarjan neljäs 500 pisteen kilpailu tänä vuonna. Se on MM-sarjan toiseksi ylintä kategoriaa.

– Rata on viime vuotta haastavampi, isompi ja hienompi, Rautalammin Urheilijoiden alamäkijaoston puheenjohtaja Erkki Jaamalainen vertaa.

Rata oli laskukunnossa jo loppuviikosta. Lauantaina oli isot talkoot, että rata saatiin hyvään kisakuntoon. Nyt alkuviikosta siellä on jo yleiset treenivuorot päiväsaikaan.

– Rata on erilainen kuin viime vuonna, vaikka pohja on sama. Se on pidempi, siinä on muutamia lisälenkkejä ja erilaisia muotoja on lisätty. Pituutta on nyt noin 360 metriä. Käännöksiä on kymmenkunta ja lähes saman verran erilaisia hyppyreitä, Jaamalainen kertoo.

Kilpailujen peruminen oli lähellä, mutta pakkaspäivät pelastivat tilanteen.

