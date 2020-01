Etunimisukunimi miukumauku gmail.com

Kun etunimi-kaimoja on 36 106 kappaletta, ja savolaisaateloitua sukunimeäkin omakseen kirjoittaa yli 10 000 henkilöä, on todennäköistä, että kokonimi-kaimojakin on olemassa.

Kun usea samanniminen keksii käyttää Googlen sähköpostipalvelua, etunimi-piste-sukunimi -muotoista osoitetta ei riitä kaikille.

Jos vängällä kuitenkin haluaa gmailin sähköpostin, pisteitä poistamalla, välilyöntiin turvautumalla tai numeroita lisäämällä sellaisen saa luotua. Lie jotain muitakin keinoja käytössä, sillä olen saanut todella monipuolista Päivi Haloselle osoitettua sähköpostia. Ja olo on ollut kuin Annelilla aikoinaan faksin äärellä – arkaluontoistakin tietoa tulee yllättäen ja pyytämättä.

Minun gmailini on sitä perinteistä etunimi.sukunimi -muotoa, jonka helposti oletetaan olevan kaikkien päivihalosten sähköposti.

Yksistään joulukuussa sain päivihalosena henkilökohtaisen kutsun tee- ja tuoksutteluiltaan sekä seurasin paketin liikkumista ja sain jopa noutokoodin sen saavuttua palvelupisteeseen.

Sähköpostiin on tullut tarkastettavaksi minulle oudon yhdistyksen toimintakertomus ja olisin päässyt valitsemaan päivihaloselle mieleisen illallisen menupaketeista ystäväjoukon illanviettoon.

Minulle on tullut mietittäväksi koiranäyttelyasioita ja virkamiesten ryhmäkirjeenvaihtoa tuntemattoman henkilön asioista.

Olen tahtomattani päässyt mukaan vieraaseen sukuseuraan, jonka ryhmäsähköposteissa muistellaan minulle tuntemattomia ihmisiä ja keskustellaan suvun asioista.

Tiedän paljon kokonimikaimojeni elämästä. Tiedän työtehtävistä, asuinpaikoista, harrastuksista ja mielenkiinnonkohteista. Tiedän henkilökohtaisia tietoja tunnisteineen. Minulla ei ole mielenkiintoa perata tietoja, mutta entä jos asiat päätyvät sellaiselle, joka kiinnostuisi niistä? Kasassa olisi melkoinen työkalupakki tehdä kiusaa tai hyötyä tiedoista.

Yhdelle lähettäjälle on helppo kertoa, että sähköposti ei tavoita oikeaa henkilöä. Mutta teepä sama ryhmäsähköpostin luojalle – ei onnistu. Olet jo koko porukan osoitetiedoissa ja kun yksi laittaa ryhmään viestin, osoite tallentuu kaikkien osoitemuistioon ja taas olet mukana keskustelussa.

En voi heittää ensimmäistä kiveä, olen tähän sähköpostisäätöön sortunut itsekin. Mutta silti uskallan toivoa tarkkuutta niihin pisteisiin, välilyönteihin ja mahdollisiin numeroihin siellä nimen perässä.

Väärä vastaanottaja voi olla mitä vaan. Vaikka toimittaja, joka vääntää asiasta jutun lehteen, kun häntä on riittävästi mehustettu.