Enbuske tekee maaseudulle palvelusta

Keskustelu maaseudun olemassa olon oikeudesta on ryöpsähtänyt vilkkaaksi niin sosiaalisessa kuin perinteisessäkin mediassa. Sitä ovat siivittäneet toimittaja Tuomas Enbusken viljelemät kärkevät kommentit.

Leppävirralla pidetyssä Maaseutuparlamentissa penseästi maaseutuun suhtautuva Enbuske totesi, että on kohtuutonta, että helsinkiläiset joutuvat maksamaan miljardeja euroja maataloustukia. Maalla joskus potkurilla tökkivä mummo ei Suomea kehitä. Ja jos keskustalaisten kannatus laskisi pariin prosenttiin, Suomesta tulisi Enbusken mukaan parempi maa.

Mies puhuu toivottavasti pääosin lämpimikseen ja pitääkseen itsensä leivässä – joskin yliampuvissa kommenteissa on hitunen totuuttakin.

Ehkä Enbusken sanomiset voisi kääntää eduksi. Siitä on puhe, mistä puute. Helsinkiläiset rynnivät innolla maaseudulle joka kesä ja väliin syksyllä, talvella ja keväällä. Maaseudulla on jotain mitä he tarvitsevat ja josta he nauttivat. Jos Helsinki olisi parempi kuin maaseutu, helsinkiläiset pysyisivät lomallansa pääkaupungissa.

Meidän maaseudun ihmisten on oltava ylpeitä ympäristöstämme ja siitä mitä me teemme. Savossakin on useita kansainvälisiä huipputason yrityksiä, ja täällä kasvatetaan kunnon raaka-aineita terveelliseen ja ravitsevaan ruokaan.

Kaiken lisäksi maaseudulta pääsee nykyisin näppärästi ja nopeasti Helsinkiin. Ei täällä tarvitse mökkiytyä. Muutamassa tunnissa on sisäsavolainen oopperassa ja ihmettelemässä maaseudun ihmisten osin kustantamaa, kulkematonta metroa.

Tuomas Enbukselle on annettava jokin Maaseutu-palkinto. Hän on herätellyt Suomen maaseudun ihmiset nousemaan ylös poteroistaan, nostamaan leukaansa ja markkinoimaan kotiseutuaan. Hyvin tehty.

Julkaistu lehdessä 14.9.2017