Muutamalla kymppitonnilla pääsee jo kiinni unelmaan

Mökkikaupat: Paneelilla virtaa kännykkään ja pintaremontilla omannäköistä. Kansallispuisto kaupantekijäisiksi.

Kesämökki järven rannalla on monen suomalaisen haave.

Minkä suuruisella rahapussilla unelman voisi toteuttaa Sisä-Savossa?

– Hintahaarukka liikkuu noin 40 000–400 000 eurossa riippuen siitä, minkä tasoinen kohde on, vastaa JYA Housing LKV:n kiinteistönvälittäjä, myyntipäällikkö Matti Väänänen Rautalammilta.

– Lautarakenteisen 1970-luvun mökin pienen lammen tai järven rannalta saa usein halvimmalla, 18 vuotta alalla toiminut Väänänen toteaa.

Kun kohteesta on valmis pulittamaan 100 000 euroa tai enemmän, hankkii mökin mukavuuksilla.

– Yleensä tuon hintainen mökki, useimmiten vielä hirsimökki, alkaa olla ympärivuotiseen lomailuun sopiva.

Kuivan maan mökki olisi kaikkein edullisin.

– Noin 30 000 eurolla ja paljon edullisemmallakin on mahdollista päästä kiinni tähän unelmaan, mutta hirveän harvoin rannattomia mökkikohteita kysytään.

Entä jos mökki sijaitsee kansallispuistostaan tunnetun Etelä-Konneveden tai Pohjois-Konneveden äärellä?

– Loppujen lopuksi kansallispuisto ei merkittävästi kaupantekoon vaikuta, Matti Väänänen sanoo.

– Mökki ostetaan sitä varten, että siellä ollaan rauhassa, ei sitä varten, että päästään kansallispuistoon. Ei kansallispuisto viime kesänäkään merkittävästi vedonnut ostajiin, vaan se tuli mukavana kaupantekijäisenä.

Myös sähköttömille mökeille löytyy asiakaskuntansa.

– Esimerkiksi viime kesänä suosittiin vain kesäkäyttöön ajateltuja sähköttömiä kohteita, Väänänen kertoo.

– Sähköstä joutuisi kuitenkin maksamaan perusmaksun ympäri vuoden, vaikka mökillä ei muina kuin kesäaikoina oleilisikaan. Ratkaisuna ovat olleet aurinkopaneelit, joilla saa ladattua kännykät, läppärit ja tablettitietokoneet, sähköt toimimaan ja jääkaapin päälle, hän luettelee.

Hinnassa tullaan alas, jos kohde vaatii pintaremonttia suurempaa laittoa.

– Jos pintoja tarvitsee laittaa, niin se on ihan normaalia, ja monesti pintaremontilla mökistä saa omannäköisensä, Väänänen valottaa.

– Mutta jos kohde on päälle kaatuva, niin se arvotetaan tontin hinnan ja vesi- sekä muiden liittymien mukaan. Kaikki kohteet menevät kaupaksi, kun hinta on kohdillaan, hän vakuuttaa.

– Moni kerrostalon ja rivitalon asukas tykkää, että mökillä on jotakin nikkarointi- ja askarointipuuhaa kirjan ja lehden lukemisen välissä.

