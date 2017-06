Yksityinen päiväkoti Tannisen talon tontille

Norlandia Päiväkodit suunnittelee yksityistä päiväkotia Suonenjoelle niin sanotun Tannisen talon tontille vanhan rautatieaseman läheisyyteen. Päiväkoti suunnitellaan noin 60 lapselle ja se avattaisiin elokuussa 2018.

– Avaamme nyt 2017 elokuussa päiväkodin Kuopioon ja esimerkiksi Jyväskylän seudulla meillä on kahdeksan päiväkotia. Yhteensä meillä on 46 päiväkotia eri puolella Suomea, kertoo Norlandia Päiväkotien toimitusjohtaja Olli Lehtisalo.

Rakentaminen on suunnitelmissa toteuttaa Makeva Oy:n kanssa, joka on ostanut Tannisen talon nurkilta kaksi pientä määräalaa, yhteispinta-alaltaan 10 neliömetriä. Kauppahinta on 260 euroa.

– Kymmenen neliön maakaupalla on tarkoitus yhdenmukaistaa viereinen tontti kaavan mukaiseksi rakennuspaikaksi, kertoo Makeva Oy:n toimitusjohtaja Seppo Honkala.