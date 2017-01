Vettä katoaa joka tunti 30 kuutiota

Rautalammin kirkonkylän alueella olevaa vesivuotoa ei vieläkään ole löytynyt. Kunnan vesijohtoverkostosta vuotaa vettä 30 kuutiota tunnissa. Vuoto on alkanut ilmeisesti jo ennen joulua.

– On hyvin harvinainen tilanne, että näin kauan joudutaan ihmettelemään missä vuotaa. Näin isot vuodot tulevat yleensä näkyviin, mutta tänä talvena maa jäätyi ennen lunta ja routakerros on kuin peltiä, kuvailee kunnan tekninen johtaja Tuure Savolainen.

Vuotoa on etsitty tarkkailemalla verkostoa ja venttiileitä kuuntelemalla, mutta vuotokohtaa ei ole pystytty paikallistamaan. Nyt vesitorniin on saatu vesivirtaamaa osoittava ultraäänimittari. Sillä pystytään tarkkailemaan, miten verkostossa tehtävät toimenpiteet vaikuttavat vedensyöttöön tornista.

– Ensi viikolla suljetaan verkostohaaroissa olevia runkosulkuventtiilejä alue kerrallaan. Kun runkoventtiili suljetaan, sen ulkopuolella oleva vuodon pitäisi selkeästi näkyä virtaaman vähentymisenä, kertoo Savolainen.

Vesikatkot ovat melko lyhyitä ja toimenpiteitä verkostossa tehdään yöllä ja aamuyöllä.

– Venttiilejä pidetään kiinni muutamia minuutteja. Todennäköisesti sulkuventtiilin ulkopuolelle jää sen verran vettä, että sitä valuu senkin aikaa, kun venttiili on kiinni.

Kun paine välillä häviää putkistosta, on riski, että rauta- ja mangaanisaostumia lähtee liikkeelle.

– Jos vesi näyttää samealta, yleensä muutaman minuutin juoksutus riittää. Saostumat eivät ole terveydelle vaarallisia, mutta ovathan ne inhottavan näköisiä.

Vuotokohtaa etsittäessä vinkkejä on pyydetty yleisöltäkin ja niitä otetaan edelleen vastaan.

– Jos joku huomaa, että ojassa virtaa koko ajan vesi, voi ilmoittaa meille. Käydään sitten katsomassa, onko se sadevettä vai tuleeko vesi putkesta, toteaa Tuure Savolainen.

Päivi Halonen