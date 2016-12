Työosuuskunta rikastuttaa yrityskenttää

Projektipäällikkö Irmeli Luukkonen, osuuskuntaohjaaja Hanne Seppälä ja osuuskunnasta kiinnostunut Sinikka Saavalainen esittelevät hankekuvioita.

Rautalammilla ja Suonenjoella on menossa Työtä osuuskunnasta -hanke. Yhteishankkeessa perustetaan Sisä-Savoon osuuskunta yhdeksi työllistymisen kanavaksi ja tavoitteena on vakiinnuttaa sen toiminta. Osuuskunnassa mukana oleva henkilö pystyy työllistymään joustavasti oman elämäntilanteensa mukaan.

Asiakkaat voivat ostaa osuuskunnalta palveluja tarvitsemansa määrän ilman työnantajanvelvoitteita ja ”paperisotaa”. Osuuskunta huolehtii työnantajavelvoitteet ja palkanmaksun työntekijälle.

Hankkeessa on ollut neljä infotilaisuutta ja osuuskuntatreenejä. Osuuskuntainfoissa ja -treeneissä on tavattu reilu 50 henkilöä, ja kaiken kaikkiaan on verkostoiduttu noin 100 ihmisen kanssa. Alle kymmenen henkilöä on käynyt tapaamisissa vakituisesti.

Keskiviikkona 9. marraskuuta Suonenjoella Futurialla järjestetään avoin koulutus Osuuskunta yritysmuotona ja osuustoiminnan perusteet.

– Toivomme, että koulutukseen tulee lisää ihmisiä mukaan. Vielä ei tarvitse sitoutua, mutta harkita vakavasti kuitenkin, projektipäällikkö Irmeli Luukkonen kertoo.

Aikaa on varattu keskustelulle, kysymyksille ja asioiden työstämiselle. Mukana on myös kahdesta eri työosuuskunnasta henkilöitä kertomassa omista kokemuksistaan.

Lisäksi vielä tämän vuoden puolella alkaa osuuskunnan perustamiseen tähtäävä koulutus.

